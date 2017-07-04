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В пензенском зоопарке пройдет показательное кормление пеликанов

09:10 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Показательное кормление пеликанов пройдет в пензенском зоопарке в предстоящий четверг, 6 июля.

В пензенском зоопарке пройдет показательное кормление пеликанов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на странице учреждения в социальной сети Facebook, начало мероприятия намечено на 15.00.

Кроме того, для зрителей проведут лекцию о пеликанах, в которой расскажут об их образе жизни и ареале обитания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в мае прошлого года бурное обсуждение вызвала информация о том, что в пензенском зоопарке пеликан проглотил голубя. По одной из версий, причиной этого стало то, что птица была голодной.

В тот же день администрация зоопарка отреагировала на данную публикацию, «пожурив» журналистов за то, что они не обратились за комментарием специалистов по данному факту. В учреждении заявили, что в природе были отмечены случаи поедания пеликанами птенцов олушей, бакланов, чаек, крачек и даже мелких пингвинов, а в неволе известны случаи охоты пеликана на уток и голубей.
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