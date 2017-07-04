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За тараканов на рынке «Шуист» в Пензе назначен штраф в 10 тыс. рублей

09:37 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено ООО «Шуист-Сити» за тараканов на рынке, расположенном по адресу: Пенза, улица Клары Цеткин, 44А.

За тараканов на рынке «Шуист» в Пензе назначен штраф в 10 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, нарушения санитарного законодательства были выявлены в ходе проверки, проведенной 26 апреля.

«Тараканы были обнаружены при осмотре торговых прилавков и территории в овощном, фруктовом и рыбном отделах», — уточнили в ведомстве.

В управлении отметили, что постановлением судьи Первомайского районного суда Пензы компания «Шуист-Сити» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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