За тараканов на рынке «Шуист» в Пензе назначен штраф в 10 тыс. рублей Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено ООО «Шуист-Сити» за тараканов на рынке, расположенном по адресу: Пенза, улица Клары Цеткин, 44А.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, нарушения санитарного законодательства были выявлены в ходе проверки, проведенной 26 апреля.

«Тараканы были обнаружены при осмотре торговых прилавков и территории в овощном, фруктовом и рыбном отделах», — уточнили в ведомстве.

В управлении отметили, что постановлением судьи Первомайского районного суда Пензы компания «Шуист-Сити» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».