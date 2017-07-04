В Пензенской области с начала года зафиксировано более 220 новых случаев ВИЧ-инфекции Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. 221 новый случай ВИЧ-инфекции зарегистрирован в Пензенской области за пять первых месяцев 2017 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 4 июля.

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По данным ведомства, эта цифра относится ко всем контингентам.

Показатель заболеваемости составил 13,5 на 100 тыс. населения, что на 3,3% выше аналогичного периода 2016 года. Таким образом, продолжается подъем заболеваемости, начавшийся в 2009 году, хотя и с меньшими темпами прироста.

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Наибольший рост заболеваемости — в два и более раза — с превышением среднеобластного уровня отмечен в Бековском районе, где показатель составил 19,5, а также в Пензенском и Кузнецком — 15,6 и 29,4 соответственно.

В структуре заболеваемости больше половины случаев приходится на Пензу.

Внутрибольничных случаев заражения не выявлено.

Доля заражений при внутривенном употреблении наркотиков остается на уровне 47%.