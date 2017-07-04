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Пензенский Роспотребнадзор с начала года выявил 23 сайта по продаже алкоголя

16:18 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. 23 сайта, содержащих предложения о продаже алкогольной продукции дистанционным способом, выявлено управлением Роспотребнадзора по Пензенской области с начала 2017 года. Об этом сообщил руководитель регионального ведомства Михаил Перекусихин.

Пензенский Роспотребнадзор с начала года выявил 23 сайта по продаже алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На основании этого подготовлено и направлено в суд 23 исковых заявления о признании информации, размешенной на данных сайтах, запрещенной», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 4 июля.

Михаил Перекусихин уточнил, что исковые требование были удовлетворены в полном объеме по 20 материалам.

«Три находятся в стадии рассмотрения», — добавил он.
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