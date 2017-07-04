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Мать девушки, гулявшей по крыше 10-этажного дома в Пензе, отделалась предупреждением

16:15 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белинского района приняла решение о привлечении к административной ответственности местной жительницы, чья 16-летняя дочь вместе с подругой гуляла по крыше многоквартирного дома в Пензе.

Мать девушки, гулявшей по крыше 10-этажного дома в Пензе, отделалась предупреждением

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«5 июня при попустительстве со стороны матери, при наличии реальной угрозы жизни и здоровью 16-летняя жительница города Белинского со своей несовершеннолетней знакомой поднялись на крышу 10-этажного дома в Пензе, откуда были сняты прибывшими на место сотрудниками полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что женщина свою вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей признала, по месту жительства и работы характеризуется положительно, ранее к административной ответственности не привлекалась.

В связи с этим было решено применить к ней минимально возможное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» — предупреждение.
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