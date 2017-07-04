В Пензенской области изъята спиртосодержащая жидкость, ранее не замеченная в регионе Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Партия подозрительной спиртосодержащей жидкости, ранее не продававшейся в Пензенской области, изъята в июне. Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по региону Владимир Сизов.

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«Обнаружено и изъято 19 тыс. флаконов объемом по 100 мл и 792 пластиковые бутылки объемом 5 литров [...] с неустановленным процентом содержания этилового спирта», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 4 июля.

По словам Владимира Сизова, в настоящее время изъятая продукция находится на экспертизе.

«Справочно: это дезинфицирующее средство — стопсепт и этиловый спит — этанол. В ходе проведенного химического исследования установлено, что в указанной продукции не содержится веществ, опасных для жизни и здоровья», — уточнил начальник УЭБиПК.

Он добавил также, что эта жидкость относится к средствам для ветеринарного использования и ранее не изымалась.

«Однако указанные препараты содержат в своем составе этиловый спирт массовой долей до 95% и могут использоваться отдельными лицами в качестве спиртных напитков», — отметил Владимир Сизов.

Он сообщил, что в настоящее время устанавливаются факты реализации данной жидкости и юридические основания для ее продажи.

«После этого будет принято решение о дальнейших действиях с изъятыми препаратами», — резюмировал начальник УЭБиПК.