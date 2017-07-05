В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение Общество

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Штормовое предупреждение объявлено на территории Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы дождь усилится и будет идти весь день.

В ведомстве рекомендуют при угрозе возникновения неблагоприятных погодных явлений убрать вещи с балконов и лоджий; выходя из дома, закрывать окна и выключать все электроприборы; приготовить автономные источники освещения; по возможности переставить личный автомобиль на крытую стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев.

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Также следует обращать внимание на SMS с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях и следить за сообщениями в СМИ.

В случае нахождения во время непогоды на улице, необходимо укрыться в здании, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, а также других ветхих или опасно свисающих конструкций.

Во время грозы не рекомендуется пользоваться зонтом, имеющим металлические детали, а также находиться вблизи металлических или сетчатых ограждений, вблизи ЛЭП.