В Пензе спасатели отработали действия при ликвидации последствий ДТП Общество

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Личный состав пожарно-спасательной части №2 шестого отряда Федеральной противопожарной службы по Пензенской области отработал действия при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

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Занятие провел начальник части Александр Мелешкин.

В частности, он рассказал о мероприятиях, которые необходимо провести для предотвращения возгорания автомобиля после ДТП, как извлекать пострадавшего из заблокированного транспортного средства, а также напомнил правила оказания первой помощи пострадавшим до прибытия врачей скорой медицинской помощи.

После этого спасатели отработали навыки работы со специальным оборудованием — гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, подобные занятия с личным составом проходят регулярно.