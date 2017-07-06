В Пензенской области приставы стимулировали отца выплатить 200 тыс. рублей алиментов Общество

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Судебные приставы нашли способ побудить жителя Башмаковского района Пензенской области погасить долг по алиментам в размере 200 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, длительное время беседы и разъяснения не помогали.

«Только когда судебные приставы отдела по Башмаковскому и Пачелмскому районам вынесли и вручили должнику постановление об ограничении его в специальном праве, оплата задолженности последовала незамедлительно», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что перечисленные на содержание ребенка денежные средства были сразу же перечислены отцом, а производство по делу окончено фактическим исполнением.