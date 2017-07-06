Почтовый сортировочный центр в Пензе находится в аварийном состоянии Общество

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Магистральный сортировочный центр ФГУП «Почта России» в Пензе находится в аварийном состоянии. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

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«У нас есть вопрос […] по центру сортировки, потому что он находится в аварийном состоянии. Есть несколько вопросов, по которым мы планируем встречаться с федеральным руководством «Почты России», — сказал он в ходе совещания с операторами сотовой связи, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 6 июля.

По словам Андрея Кулинцева, некоторое время назад начал прорабатываться вопрос о покупке дополнительных передвижных почтовых отделений, однако его решение в настоящее время замедлилось в связи со сменой руководителя «Почты России».

«Основной сложностью […] является то, что «Почта России» является федеральным учреждением, и область не может напрямую оказывать финансовую помощь. […] Мы совсем недавно направили письмо в адрес руководства по ряду вопросов. Сейчас придется заново возвращаться к их решению с новым руководством», — пояснил он.