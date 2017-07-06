Заседание по иску о переименовании гостиницы «Россия» в Пензе назначено на 26 июля Общество

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Дело по иску инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы о понуждении ООО «Гостиница «Россия» о понуждении к изменению фирменного наименования назначено к судебному разбирательству на 26 июля.

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ФНС требует исключить из названия юридического лица слово «Россия» и внести соответствующие изменения в учредительные документы.

Ответчик — ООО «Гостиница «Россия» — в отзыве на иск требования налоговой службы отклонил, пояснив что с момента госрегистрации общество не производило смену юридического адреса либо наименования гостиницы и имеет определенную базу постояльцев. По мнению представителей организации, изменение названия ухудшит материальное положение ответчика и приведет к уменьшению количества гостей.

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Также ответчик указал, что им было подано заявление в Минюст РФ для получения разрешения на дальнейшее использование наименования «Россия», ответ на которое еще не получен.

В свою очередь представитель истца в предварительном судебном заседании поддержал требования в полном объеме, пояснив, что министерством юстиции РФ ответчику отказано, в связи с чем и инициирован данный иск.

Сторонам предложено рассмотреть возможность урегулирования спора и заключения мирового соглашения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», инспекция ФНС по Октябрьскому району Пензы обратилась в Арбитражный суд региона с исковым заявлением о понуждении ООО «Гостиница «Россия» к изменению фирменного наименования в конце мая. Предварительное судебное заседание по данному делу состоялось 3 июля.