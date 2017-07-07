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«Бочка» и «Давыдов» первыми в Пензе начнут бесплатно давать зелень клиентам

17:41 | 07.07.2017 | Общество

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Комплимент в виде порции свежей зелени будет обязательно подаваться при заказе любого блюда в ресторанах «Бочка» и «Давыдов», которые первыми в Пензе присоединились к пилотному проекту областного центра медпрофилактики.

«Бочка» и «Давыдов» первыми в Пензе начнут бесплатно давать зелень клиентам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он реализуется в рамках исполнения дорожной карты по формированию здорового образа жизни населения Пензенской области на 2017–2020 годы.

Пока к проекту присоединились только эти рестораны, однако в дальнейшем планируется распространить такую практику во всех организациях общественного питания Пензенской области, включая столовые на предприятиях и в учебных заведениях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внедрить в регионе модель «рекламы здоровой еды», которая получила распространение в Финляндии, предложил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Сергей Бойцов в ходе встречи с пензенскими коллегами в апреле 2017 года.

Он отметил, что такая практика дает хорошие результаты. По мнению специалистов, употребление свежей зелени и овощей в пищу защищает человека от риска развития инсультов, инфарктов и других болезней сердца.
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