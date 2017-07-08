Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в субботу, 8 июля.

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«Этот праздник отмечается в память святых Петра и Февронии Муромских, являющихся покровителями семьи, супружеская жизнь которых является образцом брака и семейной преданности. В этот прекрасный летний день мы традиционно поздравляем супружеские пары, которые много лет бок о бок, душа в душу прожили вместе, молодые семьи и всех тех, кто готовится в ближайшее время скрепить свои отношения узами брака», ― отметил он.

Глава Пензы пожелал жителям города, чтобы этот праздник стал поводом уделить больше внимания своим семьям, сказать родным людям теплые и нежные слова и насладиться уютом семейного очага и общением с близкими и любимыми людьми.

«От всей души желаю всем вам семейного счастья, крепкой любви, доброго здоровья, добра и жизненного благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех. Пусть счастье и удача никогда не покидают вас, ваших родных и близких. Пусть наша любимая Пенза всегда будет землей процветания и мира, крепких семей и счастливых людей!» ― цитирует Валерия Савельева пресс-служба пензенской гордумы.