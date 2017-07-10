В Пензе дан старт экспедиции по 53-й параллели Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Спасатель пожарно-спасательного центра Вадим Кабанов и руководитель клуба путешественников «Загоскинъ» Александр Шилин отправились в научно-спортивную экспедицию «53-я параллель — золотое сечение Пензенской области» в понедельник, 10 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Официально старт ей был дан у памятника «Первопоселенец».

Обращаясь к участникам похода, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев назвал его историческим.

«Это событие, которое еще раз окунет нас в историю Пензенской области. […] Я уверен, что, помимо исторических фактов, вы найдете еще много и много моментов, которые неизвестны», — отметил он.

В свою очередь министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова пожелала путешественникам хорошей погоды и настроения.

«Та планка, которую вы ставите перед собой, очень высокая. Надеюсь, что вы ее преодолеете достойно», — подчеркнула она.

Председатель совета реготделения Российского союза спасателей Геннадий Кабанов сообщил, что все передвижения участников экспедиции будут отслеживаться в режиме реального времени, что позволит обеспечить их безопасность.

По словам Александра Шилина, перед отправкой в путь была проведена большая работа.

«Будет три точки, куда могут приехать все желающие узнать о нашем здоровье, пожелать нам дальнейшего доброго пути, привезти продукты и кучу добрых пожеланий — это Лермонтово, это Средняя Елюзань […] и ближе к Сурскому водохранилищу», — уточнил он.

Вадим Кабанов пояснил журналистами, что в постоянном составе экспедиции будут идти два человека.

«Но на разных участках к нам будут присоединяться еще люди. Просто не все располагают временем. […] Мы рассчитываем, что пойдем довольно большим веселым табором, но постоянный костяк — два человека», — сказал он.

По словам Вадима Кабанова, следить за перемещениями путешественников можно будет на их личных страницах в социальных сетях, где по вечерам они будут вести трансляции, а также выкладывать фотографии с геометками.

С 10 по 27 июля с запада на восток Пензенской области по 53-й параллели участники экспедиции пройдут не менее 300 км по территории 28 сельских поселений в восьми муниципальных районах.

Пешеходное прохождение субъекта России напрямую, строго по широте, вне зависимости от возникающих на пути препятствий и непредвиденных ситуаций организовано впервые. Будет предпринята попытка фиксации этого достижения в «Книге рекордов России» как самой протяженной и продолжительной пешеходной экскурсии.

Экспедиция посвящена 460-летию вхождения Пензенской земли в состав Русского царства, 300-летию спасения Пензы и избавления земли пензенской во время нашествия кочевых племен с Дикого поля — Большого Кубанского погрома, 30-летию клуба путешественников «Загоскинъ» и 25-летию со дня основания областной поисково-спасательной службы МЧС России.

Начальная точка путешествия лежит на границе с Тамбовской областью, расположенной точно на 53-й параллели, конечная — на границе с Ульяновской областью.