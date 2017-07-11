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На Ахунском кладбище Пензы запретили новые захоронения

14:10 | 11.07.2017 | Общество

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Новые захоронения всех категорий лиц запрещены на Ахунском кладбище Пензы. Соответствующие изменения внесены в некоторые постановления администрации города.

На Ахунском кладбище Пензы запретили новые захоронения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Исключение составляет повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственников.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, данные изменения стали следствием рассмотрения представления, внесенного главе органа местного самоуправления прокурором Ленинского района Пензы.

«В ходе проверки было выявлено три факта выдачи администрацией города разрешений на захоронение на Ахунском кладбище, границы которого да настоящего времени не установлены, в марте 2017 года», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что ранее суд обязал мэрию оформить землю под Ахунским кладбищем до конца 2018 года.
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