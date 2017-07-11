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Сотрудники Росгвардии и ФСБ проверили документы у прихожан мечети в Кузнецке

14:34 | 11.07.2017 | Общество

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. 35 прихожан одной из мечетей Кузнецка Пензенской области подверглись неожиданной проверке.

Сотрудники Росгвардии и ФСБ проверили документы у прихожан мечети в Кузнецке

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Ее провели сотрудники управления ФСБ России по региону при поддержке бойцов Росгвардии.

«Мероприятие носило профилактический характер. Работа была направлена на выявление нарушителей в рамках миграционного законодательства, а также лиц, находящихся в международном розыске», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В ведомстве пояснили, что не имевшие при себе документы граждане были доставлены в отдел полиции.

«После процедуры проверки по установлению личности один иностранный гражданин был привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.
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