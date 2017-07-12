Пензенские поисковики отправятся на «Вахту памяти» в Севастополь Общество

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Представители пензенского реготделения Поискового движения России отправятся в экспедицию в Крым.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 13 по 26 июля они проведут серию поисковых работ разведывательного характера в районе села Верхнесадового Нахимовского района Севастополя, где в период Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, в которых безвестно пали в том числе пензенцы.

В состав группы войдут 25 человек — как опытных, так и начинающих поисковиков. В их числе участники «Школы молодого поисковика».

«Данная экспедиция — прекрасная возможность для ребят применить полученные навыки на практике и стать членами большой поисковой семьи «Поиск-вездеход», — отметила председатель регионального совета пензенского отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Как сообщает пресс-служба облправительства, экспедиция стала возможной благодаря гранту, выделенному пензенской команде за победу в слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» в 2016 году.