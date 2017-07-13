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В Пензе электрогазосварщик в суде отстоял право на досрочную страховую пенсию по старости

09:47 | 13.07.2017 | Общество

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Решение суда, согласно которому жителю Пензы, работавшему электрогазосварщиком, будет назначена досрочная страховая пенсия по старости, вступило в законную силу.

В Пензе электрогазосварщик в суде отстоял право на досрочную страховую пенсию по старости

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее гражданин обратился в Первомайский районный суд города с иском к управлению Пенсионного фонда РФ в Пензенском районе о понуждении включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды его работы в качестве электрогазосварщика.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что решением пенсионного органа ему было отказано в связи с отсутствием подтверждающих документов вида применяемой сварки, а также занятости не менее 80% времени в течение рабочего дня», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

Он пояснил, что списком №2, утвержденным постановлением Совета министров СССР от 22 августа 1956 года и действовавшим в спорный период, предусмотрено, что время работы, выполнявшейся до 1 января 1992 года в профессиях «электросварщик» и «газоэлектросварщик» засчитывается в специальный стаж без уточнения вида сварки, а после 1 января 1992 года может быть засчитано в специальный стаж при условии занятости на резке и ручной сварке.

«Поскольку, согласно списку №2, правом на досрочную пенсию пользовались как электросварщики, так и газосварщики, трудовая деятельность в должности газоэлектросварщика, объединяющего в наименовании обе профессии, свидетельствует о выполнении работы в условиях, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим исковые требования мужчины были удовлетворены в полном объеме, однако ответчик подал на это решение апелляционную жалобу.

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда решение районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения», — уточнил он.
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