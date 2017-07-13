В Пензе электрогазосварщик в суде отстоял право на досрочную страховую пенсию по старости Общество

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Решение суда, согласно которому жителю Пензы, работавшему электрогазосварщиком, будет назначена досрочная страховая пенсия по старости, вступило в законную силу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее гражданин обратился в Первомайский районный суд города с иском к управлению Пенсионного фонда РФ в Пензенском районе о понуждении включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды его работы в качестве электрогазосварщика.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что решением пенсионного органа ему было отказано в связи с отсутствием подтверждающих документов вида применяемой сварки, а также занятости не менее 80% времени в течение рабочего дня», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

Он пояснил, что списком №2, утвержденным постановлением Совета министров СССР от 22 августа 1956 года и действовавшим в спорный период, предусмотрено, что время работы, выполнявшейся до 1 января 1992 года в профессиях «электросварщик» и «газоэлектросварщик» засчитывается в специальный стаж без уточнения вида сварки, а после 1 января 1992 года может быть засчитано в специальный стаж при условии занятости на резке и ручной сварке.

«Поскольку, согласно списку №2, правом на досрочную пенсию пользовались как электросварщики, так и газосварщики, трудовая деятельность в должности газоэлектросварщика, объединяющего в наименовании обе профессии, свидетельствует о выполнении работы в условиях, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим исковые требования мужчины были удовлетворены в полном объеме, однако ответчик подал на это решение апелляционную жалобу.

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда решение районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения», — уточнил он.