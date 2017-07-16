Билеты на новое колесо обозрения с видом на Пензу решили продавать по московским ценам Общество

Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Стоимость стандартной поездки на новом колесе обозрения в городе «Спутник» под Пензой, которое было торжественно открыто в минувшую субботу, 15 июля, составляет 250 рублей.

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Таким образом, билет стоит втрое дороже, чем на колесо обозрения в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского — там можно прокатиться всего за 80 рублей .

Вместе с тем гостям «Спутника» также предлагаются специальные условия: билет на двойной круг можно купить за 350 рублей, а доступ в vip-кабинку получить за 1 тыс. рублей. Детский билет стоит 150 рублей.

Таким образом, цены на колесо обозрения в «Спутнике» приближены к московским.

Например, в Измайловском парке прокатиться на колесе обозрения высотой 50 метров взрослым можно за 200 рублей, детям — за 80 рублей.

Оценить виды с колеса обозрения высотой 35 метров в парке « Skazka » в Крылатском можно за 200 рублей в будние дни и 300 рублей в выходные.

Установленное в «Спутнике» колесо обозрения оказалось ниже заявленного изначально. В июне 2016 года компания «Термодом» распространила информацию о том, что в высоту оно будет достигать 52 метров и станет по этому показателю вторым в Поволжье.

Однако в реальности высота аттракциона составила 36 метров. Таким образом, новое колесо обозрения лишь на 10 метров выше, чем то, что установлено в парке имени В.Г. Белинского, расположенном на естественной возвышенности.

В рамках официального открытия, которое было приурочено ко «Дню поля», также проводившегося в «Спутнике», к колесу обозрения выстроилась очередь, срок ожидания в которой порой достигал часа.

Персонал рассаживал посетителей лишь примерно в половину кабинок, объясняя это тем, что в остальных пока не подключен кондиционер. Чтобы сократить очередь, внутрь предлагали пройти совершенно незнакомым людям, стремясь обеспечить максимальную наполняемость.

В ответ на возмущение гостей сотрудники аттракциона давали им понять, что недовольным лучше прийти в другой день.