Пензенское УФАС уличило три компании в применении схемы «таран» на торгах Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области вынесло предупреждение трем компаниям — «Оникс», «Лимон» и «Региональная торговая компания», в действиях которых выявлены признаки недобросовестной конкуренции и нарушение закона «О защите конкуренции».

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Заявление в антимонопольное ведомство поступило от одного из заказчиков и конкурента.

«Было установлено, что ООО «Оникс», ООО «Лимон» и ООО «Региональная торговая компания» в составе группы лиц при участии в девяти аукционах применили схему «таран», чем могли ввести в заблуждение конкурентов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России.

В ведомстве пояснили, что компании «Оникс» и «Лимон» обеспечили победу «Региональной торговой компании» в шести из девяти аукционов, благодаря чему организация заключила контракты по цене, максимально приближенной к начальной.

При этом единоличным исполнительным органом данных обществ является одно и то же физическое лицо. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, руководителем всех трех фирм числится Николай Филимонов.

Схемой «таран» на аукционах называют ситуацию, при которой два участника сговора демпингуют, изображая активную деятельность, при этом добросовестные участники оказываются незаинтересованными в продолжении игры. Затем третий участник сговора подает ценовое предложение чуть ниже цены добросовестного участника, после чего заявки первых двух компаний признаются ненадлежащими из-за отсутствия необходимых документов. В итоге контракт заключается по высокой цене с третьей компанией.