14:22:59 Вторник, 18 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Пензенское УФАС уличило три компании в применении схемы «таран» на торгах

12:42 | 18.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области вынесло предупреждение трем компаниям — «Оникс», «Лимон» и «Региональная торговая компания», в действиях которых выявлены признаки недобросовестной конкуренции и нарушение закона «О защите конкуренции».

Пензенское УФАС уличило три компании в применении схемы «таран» на торгах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заявление в антимонопольное ведомство поступило от одного из заказчиков и конкурента.

«Было установлено, что ООО «Оникс», ООО «Лимон» и ООО «Региональная торговая компания» в составе группы лиц при участии в девяти аукционах применили схему «таран», чем могли ввести в заблуждение конкурентов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России.

В ведомстве пояснили, что компании «Оникс» и «Лимон» обеспечили победу «Региональной торговой компании» в шести из девяти аукционов, благодаря чему организация заключила контракты по цене, максимально приближенной к начальной.

При этом единоличным исполнительным органом данных обществ является одно и то же физическое лицо. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, руководителем всех трех фирм числится Николай Филимонов.

Схемой «таран» на аукционах называют ситуацию, при которой два участника сговора демпингуют, изображая активную деятельность, при этом добросовестные участники оказываются незаинтересованными в продолжении игры. Затем третий участник сговора подает ценовое предложение чуть ниже цены добросовестного участника, после чего заявки первых двух компаний признаются ненадлежащими из-за отсутствия необходимых документов. В итоге контракт заключается по высокой цене с третьей компанией.
Актуальное
Читайте также
В Пензе перед судом предстанет житель Украины, сдавший троим людям чужую квартиру Пензенский «Дизель» проведет первый матч чемпионата ВХЛ на выезде
Мэр поручил усилить контроль за благоустройством во всех районах Пензы «Пензаэнерго» выявило более 1 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии
В Кузнецке женщина оформила квартиру в общую долевую собственность после иска прокуратуры Пензенские волонтеры подключились к поискам 25-летнего Алексея Кензина
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама