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На выборах в Заксобрание Пензенской области КОИБы использоваться не будут

15:41 | 18.07.2017 | Общество

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не будут использоваться на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва, назначенных на 10 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин во вторник, 18 июля.

На выборах в Заксобрание Пензенской области КОИБы использоваться не будут

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, сейчас в регионе нет ни одного подобного аппарата, поскольку еще в 2016 году в соответствии с постановлением ЦИК все электронные урны были переданы в московский горизбирком для их использования на выборах депутатов Госдумы РФ.

Собеседник агентства напомнил, что последний раз устройства для автоматизированного подсчета голосов избирателей в Пензенской области применялись на выборах губернатора в 2015 году, при этом установлены они были только в двух городах — Пензе и Заречном.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в областном центре применялось 35 комплексов обработки избирательных бюллетеней, в ЗАТО — 26.

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

Они пройдут по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для голосования на выборах в региональный парламент каждый избиратель получит два бюллетеня — по областному и одномандатному округам. В первом случае он сможет проголосовать за одну из партий, чьи списки зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель должен отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графы «Против всех» в обоих бюллетенях не будет.

Для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.

На выборах в региональный парламент в 2017 году не будут применяться открепительные удостоверения. Чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо заранее подать соответствующее заявление в избирательную комиссию, через портал госуслуг или МФЦ, а затем получить отрывной талон для его использования в день выборов.

Срок полномочий Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва — 5 лет.

На 1 января 2017 года в регионе было зарегистрировано 1 млн. 94 тыс. 307 избирателей.

В единый день голосования на территории Пензенской области с 8.00 до 20.00 будет открыто 1 тыс. 102 избирательных участка. В 2016 году их было 1 тыс. 105.
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