Пензенский губернатор потребовал усилить контроль за пассажирскими перевозками Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал усилить контроль за пассажирскими перевозками в связи с ростом числа ДТП из-за нарушений, допущенных водителями транспортных средств юридических лиц.

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В первом полугодии 2017 года произошло 49 таких аварий, в результате которых четыре человека погибли, а еще 70 получили травмы различной степени тяжести.

«Есть большая претензия к водителям и руководителям транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Почему бездействуют собственники предприятий и главы муниципальных образований — не встречаются с коллективом, не приглашают сотрудников ГИБДД, не разбирают детально случай каждой аварии, доводя до сведения каждого водителя, какую ответственность он понесет за гибель пассажиров?» — отметил глава региона в ходе внепланового заседания комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 18 июля.

Как пояснил врио начальника Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александр Гальдин, одной из причин роста числа подобных происшествий является несоблюдение режима труда и отдыха в компаниях-перевозчиках.

«Пример — случилось ДТП, в салоне маршрутного такси из-за экстренного торможения упала и получила травмы пассажирка. Выяснилось, что водитель в этот день отработал 15 часов, ночью вернулся в гараж и менее чем через 4 часа вновь вышел на маршрут, где еще 19 часов отработал», — сообщил он.

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В связи с этим Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву провести расширенное совещание с руководством транспортных компаний и представителями контролирующих органов, чтобы обсудить проблемные вопросы.

«Когда утверждался тариф на пассажирские перевозки, предполагалось, что на каждой машине [будет работать] два водителя, чтобы можно было перед рейсом полноценно отдохнуть. Получается, что в тариф заложено одно, а на деле экономят на безопасности пассажиров, создают аварийные ситуации, получая прибыль. Это недопустимо!» — сказал губернатор.

Он поручил проанализировать, к каким перевозчикам были претензии за последние полгода.

«Кто не готов выполнять свои обязательства по контракту, должен уйти с маршрута, чтобы уступить место добросовестным предпринимателям», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.