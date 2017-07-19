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«Пензаэнерго» осуществило более 800 техприсоединений за полгода

13:53 | 19.07.2017 | Общество

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» выполнили 836 технологических присоединений объектов с суммарной мощностью 18,2 МВт за шесть месяцев 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

«Пензаэнерго» осуществило более 800 техприсоединений за полгода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для осуществления возможности технологических присоединений было построено 3,9 км распределительных сетей мощностью 6–10/0,4 кВ, реконструировано 0,75 км. Смонтированы трансформаторные подстанции общей мощностью 0,81 МВА, а также введено 0,747 МВА трансформаторной мощности», — пояснили в «Пензаэнерго».

В пресс-службе уточнили, что среди присоединенных объектов наиболее крупными являются производственные базы на улице Рябова в Пензе — 1,1 МВт, ООО «НПП «Авиаметиз» на улице Саранской — 0,5 МВт, коттеджный поселок в селе Малая Валяевка — 0,5 МВт, садоводческие товарищества «Дубрава-3» и «Астра» — 0,8 МВт, колбасный цех в селе Средняя Елюзань — 0,27 МВт, инкубаторий в селе Голицино — 0,9 МВт, а также оптовая база в поселке Сазанье — 0,6 МВт.

«Всего за I полугодие в «Пензаэнерго» поступило 1 тыс. 138 заявок потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала. Сумма заявленной мощности составила 69 МВт», — отметили в компании.

В «Пензаэнерго» добавили что за этот период было заключено 953 договора на технологическое присоединение с общей заявленной мощностью 20,4 МВт.
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