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В Пензе по решению суда приостановлена работа павильона «Горячая выпечка»

15:25 | 20.07.2017 | Общество

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Деятельность торгового павильона «Горячая выпечка», расположенного по адресу: Пенза, улица Луначарского, 40А, приостановлена на срок 30 суток по решению суда.

В Пензе по решению суда приостановлена работа павильона «Горячая выпечка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, 26 июня в ходе административного расследования в отношении индивидуального предпринимателя были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

В частности, на предприятии общепита отсутствовала система вытяжной вентиляции, не было в наличии документов на поставку бутилированной питьевой воды, а также на вывоз стоков.

В итоге индивидуальный предприниматель, которая осуществляет деятельность в данном павильоне, была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
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