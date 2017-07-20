Избирателей в Пензенской области за полгода стало почти на 5,5 тыс. меньше Общество

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области за последние полгода сократилась почти на 5,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

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Так, численность граждан, которые обладают правом голоса на территории региона, на 1 января 2017 года составляла 1 млн. 94 тыс. 307 человек, на 1 июля — 1 млн. 88 тыс. 859 человек. Разница в процентном соотношении — 0,5%.

Уменьшение количества избирателей в Пензенской области произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов.

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За полгода из региона выбыл 25 тыс. 661 избиратель, из них 13 тыс. 973 выписались в связи с переменой места жительства, 9 тыс. 583 — умерли, 731 — призван в Вооруженные силы России, 276 — выбыли в места лишения свободы, 106 — признаны судом недееспособными, 992 — по другим причинам.

За этот же период прибыли в Пензенскую область 20 тыс. 213 избирателей, из них 13 тыс. 985 прописались в связи с изменением места жительства, 1 тыс. 115 — прибыли из армии, 115 — из мест лишения свободы, 153 — приняли гражданство Российской Федерации, 4 тыс. 842 человека достигли возраста 18 лет и еще 3 — по другим причинам.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», численность избирателей в Пензенской области на 1 июля 2016 года составляла 1 млн. 93 тыс. 963 человека, на 1 июля 2015 года — 1 млн. 99 тыс. 797 человек.