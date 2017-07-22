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На столбы в центре Пензы нанесут антивандальное покрытие

11:40 | 22.07.2017 | Общество

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Специальное антивандальное покрытие будет нанесено на световые опоры, установленные на перекрестках в центре Пензы, которые зачастую используются расклейщиками объявлений в качестве основы для размещения несанкционированной рекламы. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

На столбы в центре Пензы нанесут антивандальное покрытие

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас таким [составом] МУП «Пензадормост» покрывает остановочные павильоны. Как показывает практика, на данное покрытие невозможно нанести граффити или приклеить объявление», — пояснил он в ходе совещания, посвященного подведению итогов санитарной пятницы, состоявшегося в мэрии Пензы в субботу, 22 июля.

Юрий Ильин добавил, что при наличии положительного результата будет рассмотрен вопрос об использовании антивандального покрытия в других местах размещения несанкционированной рекламы.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, вице-мэр также поручил заместителю директора МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константину Кузнецову изучить опыт других регионов в части организации мест под рекламные объявления и сформулировать предложения, которые могут реализованы на территории муниципалитета.
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