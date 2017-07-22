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Ирина Ширшина проверила ход работ на строящихся объектах Пензы

16:03 | 22.07.2017 | Общество

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина оценила ход работ по строительству социально значимых объектов в субботу, 22 июля.

Ирина Ширшина проверила ход работ на строящихся объектах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, вместе с руководителем управления капитального строительства города Игорем Умновым она посетила набережную реки Суры, где специалисты занимаются устройством армирующего каркаса плиты нижней прогулочной зоны и демонтажем склона, школу №14 на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ, которая готовится к сдаче, и микрорайон Заря, где в ближайшее время будет введено в эксплуатацию два новых многоквартирных дома.

Фоторепортаж

Реконструкция набережной реки Суры, центр города

Кроме того, они проверили ход реконструкции стадиона «Зенит», где в настоящее время ведутся работы по устройству основания под поле с искусственным покрытием и перекрытия второго этажа административного здания.

Также Ирина Ширшина и Игорь Умнов посетили стройплощадку школы на Шуисте, где подрядчик выполнил снос зеленых насаждений и забил 200 свай.

Последним объектом стал Свердловский мост, где представители компании «Автодорога» производят монтаж балок седьмого пролетного строения, бетонирование швов и устанавливают стойки перильного ограждения.

«Работы на всех объектах идут в графике. Это значит, что у подрядных организаций есть понимание того, насколько эти объекты необходимы городу», — цитирует Ирину Ширшину пресс-служба мэрии Пензы.
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