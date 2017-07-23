Группа компаний «Пять звезд» планирует построить в Пензе «Башню кругового обзора» Общество

Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Строительство в Пензе развлекательного комплекса «Башня кругового обзора» стало главным вопросом на встрече представителей мэрии и группы компаний «Пять звезд».

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, этот проект является уникальным для России.

Предполагается, что башня будет совмещена с ресторанным комплексом.

Планируемый объем инвестиций, в случае реализации проекта, составляет 200 млн. рублей. Также будут созданы дополнительные рабочие места.

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В качестве площадок, где может быть размещена «Башня кругового обзора», рассматриваются в том числе парк 40-летия Победы и набережная реки Суры.

Башня для обзора — это изделие, с помощью которого туристы смогут взглянуть на интересующие их объекты с необычного ракурса, охватить их взглядом в целом, а также сделать незабываемые фото и видео материалы, так как поднимаясь, развлекательный комплекс вращается вокруг оси башни.

В капсуле башни установлены аудиогид, работа которого синхронизирована с изменением угла вращения, а также система климат-контроля, позволяющая эксплуатировать башню круглогодично.

Высота башни составляет 50 метров, при этом подъем осуществляется на 46 метров. Одновременно в ней могут находиться более 40 человек.