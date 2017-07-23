Начат сбор денег на выпуск разработанного в Пензе светодиодного знака аварийной остановки Общество

Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Участники летней школы «TeenГрад», входящей в региональную комплексную межведомственную программу вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick», начали сбор денег на реализацию разработанного ими проекта светодиодного знака аварийной остановки помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru .

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным на 11.00 воскресенья, 23 июля, собрано 500 рублей.

Как отмечается в описании проекта, встроенные в знак светодиоды позволят сделать его заметным в любое время суток — в то время как обычный знак различим с расстояния 70 метров, светодиодный можно заметить с 300 метров.

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По словам разработчиков, знак работает в любых погодных условиях.

Неравнодушным людям предлагается купить акции, стоимость которых варьируется от 100 рублей до 10 тыс. рублей. При этом жертвователи получат в ответ благодарственные письма, брелоки, наклейки на автомобили, сами знаки, а также автомагнитолы.

Разработчики планируют собрать 150 тыс. рублей.

Сбор средств будет завершен в начале августа.