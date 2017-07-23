Начат сбор денег на выпуск разработанного в Пензе светодиодного знака аварийной остановки

Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Участники летней школы «TeenГрад», входящей в региональную комплексную межведомственную программу вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick», начали сбор денег на реализацию разработанного ими проекта светодиодного знака аварийной остановки помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru.
По данным на 11.00 воскресенья, 23 июля, собрано 500 рублей.
Как отмечается в описании проекта, встроенные в знак светодиоды позволят сделать его заметным в любое время суток — в то время как обычный знак различим с расстояния 70 метров, светодиодный можно заметить с 300 метров.
По словам разработчиков, знак работает в любых погодных условиях.
Неравнодушным людям предлагается купить акции, стоимость которых варьируется от 100 рублей до 10 тыс. рублей. При этом жертвователи получат в ответ благодарственные письма, брелоки, наклейки на автомобили, сами знаки, а также автомагнитолы.
Разработчики планируют собрать 150 тыс. рублей.
Сбор средств будет завершен в начале августа.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter