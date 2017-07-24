Около половины пензенцев намерены принять участие в голосовании 10 сентября — опрос Общество

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Около половины жителей Пензенской области планируют прийти на избирательные участки 10 сентября и проголосовать на выборах в Законодательное собрание региона. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 10 по 23 июля 2017 года, в котором приняли участие 408 пользователей, в том числе 366 — из Пензы и области.

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Примерно 9% респондентов сообщили, что они скорее будут участвовать в выборах.

Более 10% участников опроса выбрали вариант ответа «Скорее не буду участвовать».

Тех, кто точно решил не приходить на избирательные участки в единый день голосования, 10 сентября, оказалось свыше 27%.

Около 8% респондентов еще не приняли окончательное решение о том, пойдут они на выборы в воскресный день или нет.

Вместе с тем голосование 10 сентября будет признано состоявшимся при любой явке, поскольку ее порог не установлен.

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Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва пройдут по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для голосования на выборах в региональный парламент каждый избиратель получит два бюллетеня — по областному и одномандатному округам. В первом случае он сможет проголосовать за одну из партий, чьи списки зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель должен отдать предпочтение конкретному кандидату.

Для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.

Исследование проводилось по инициативе ИА «PenzaNews» на собственные средства методом опроса интернет-пользователей сайта с 10 по 23 июля 2017 года.

В нем приняли участие 408 респондентов, 366 из них проживают в Пензенской области, которая является основным регионом проведения опроса.

Вопрос, который задавался пользователям сайта, звучал следующим образом: «Планируете ли Вы принять участие в голосовании на выборах в Законодательное собрание Пензенской области 10 сентября 2017 года?»

Статистическая погрешность — 5%.

Результаты исследования опубликованы на сайте ИА «PenzaNews» на безвозмездной основе в целях информирования граждан.