Николай Мордовин хотел бы видеть памятник материнству на Фонтанной площади Пензы Общество

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Николай Мордовин, победивший в конкурсе на лучший проект памятника материнству в Пензе, хотел бы видеть придуманный им монумент «Ладушки» на Фонтанной площади.

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«Мое предложение […] — это Фонтанная площадь, […] на фоне здания по улице Максима Горького, следующего за «Арбатом», архитектуры начала XX века с куполом по центру. На его фоне очень хорошая площадка организуется», — пояснил он корреспонденту ИА «PenzaNews».

Скульптор отметил, что эта идея нашла отклик у пензенских архитекторов.

По словам Николая Мордовина, они посчитали, что монумент органично впишется в данное пространство.

«Надо, чтобы все это было привязано к местности очень хорошо: и размер, и освещение, да и вся окружающая среда. Это будет иметь очень большое значение», — сказал собеседник агентства.

Скульптор добавил, что также он выступает за установку арки на высоких колоннах по сторонам от памятника, чуть позади него, вверху которой будет расположен барельеф с гербом Пензенской области, а над ним — небольшая скульптура ангела с крестом.

По его мнению, она поможет организовать пространство вокруг монумента.

«Это будут решать архитекторы, в каком виде [это будет выполнено]», — сказал Николай Мордовин, отметив, что две колонны не должны «зажимать» фигуру матери, поэтому можно предусмотреть балюстраду или полукруг.

По его словам, сама фигура будет несколько отличаться от той, что представлена на макете.

«Когда делается в натуру, обязательно будут изменения», — пояснил он.

Монументалист уточнил, что памятник, представляющий собой фигуру женщины в платье, которая сидит на кубе, держит на коленях ребенка и играет с ним в ладушки, планируется исполнить в бронзе.

Он отметил, что монумент будет немногим более 2 метров в высоту, при этом разместить его планируется на уровне земли — без постамента.

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«Предварительные [варианты] — из пластилина и гипса — изготовим, конечно, здесь, а потом, скорее всего, в Смоленске будем отливать. Это уже проверенный вариант, там очень хорошие мастера, они неоднократно уже нашим художникам отливали, и в общем-то неплохо получалось. Это самый реальный вариант, потому что здесь […] никто не занимается уже», — сказал Николай Мордовин.

Он добавил, что о времени, которое потребуется на исполнение памятника, пока говорить трудно, но изготовить его намечено в 2018 году.

Пензенский скульптор отметил, что тема материнства является актуальной и главенствующей во все времена.

«Я старался передать […] слагаемые материнских чувств при рождении и воспитании ребенка», — уточнил он.