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В Пензе определен победитель конкурса проектов памятника материнству

12:28 | 22.07.2017 | Общество

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Конкурсная комиссия признала монументалиста Николая Мордовина победителем конкурса проектов памятника материнству в ходе итогового заседания, состоявшегося в пензенском региональном отделении Союза художников России в минувшую пятницу, 21 июля.

В Пензе определен победитель конкурса проектов памятника материнству

Фото: Penza-gorod.ru

«В этот день комиссия рассматривала три работы, прошедшие во второй этап конкурса. За работу №3 «Ладушки» скульптора и монументалиста Николая Мордовина проголосовали 7 членов комиссии, а проект №1 «Карусель» заслуженного художника РФ Валерия Кузнецова набрал два голоса», — сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в Facebook.

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Он пояснил, что, согласно условиям конкурса, Николай Мордовин получит право на реализацию своего проекта.

«Также члены комиссии в итоговом протоколе высказали рекомендации о поиске возможностей для воплощения проекта Валерия Кузнецова, который может занять достойное место в городском пространстве», — написал Олег Ягов.

По его словам, в качестве вариантов размещения декоративной скульптуры рассматриваются Фонтанная и Юбилейная площади, а также сквер на улице Славы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года губернатор Иван Белозерцев выступил с инициативой установить в Пензе памятник матери. По его мнению, новый монумент должен появиться в областном центре к чемпионату мира по футболу, который Россия будет принимать в 2018 году.

Впоследствии был объявлен конкурс проектов, на который поступило 20 работ.

1 июля состоялось первое заседание конкурсной комиссии, на котором было отобрано три лучших варианта.
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