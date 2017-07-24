Прокурор потребовал обустроить парковочные места для инвалидов у «Пятерочки» и «Каравана»
Печать
Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Прокурор Первомайского района Пензы потребовал обустроить парковочные места для инвалидов возле универсамов «Караван» и «Пятерочка», расположенных на улицах Куйбышева и Тамбовской.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, нарушение было выявлено в ходе проверки соблюдения законодательства о социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Также установлено, что на официальных сайтах комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы и ГАУ «Дом ночного пребывания» не обеспечен беспрепятственный доступ к размещенной информации лиц, имеющих ограничения по зрению», — добавила собеседница агентства.
По ее словам, на данных интернет-ресурсах не предусмотрена возможность масштабирования шрифта.
«Прокурором района внесены представления об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении», — пояснила Мария Зимина.