Прокурор потребовал обустроить парковочные места для инвалидов у «Пятерочки» и «Каравана» Общество

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Прокурор Первомайского района Пензы потребовал обустроить парковочные места для инвалидов возле универсамов «Караван» и «Пятерочка», расположенных на улицах Куйбышева и Тамбовской.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, нарушение было выявлено в ходе проверки соблюдения законодательства о социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Также установлено, что на официальных сайтах комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы и ГАУ «Дом ночного пребывания» не обеспечен беспрепятственный доступ к размещенной информации лиц, имеющих ограничения по зрению», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, на данных интернет-ресурсах не предусмотрена возможность масштабирования шрифта.

«Прокурором района внесены представления об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении», — пояснила Мария Зимина.