В Пензенской области создана рабочая группа по защите интересов обманутых дольщиков Общество Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Состав межведомственной рабочей группы по реализации мер, направленных на защиту интересов участников долевого строительства многоквартирных домов, утвержден распоряжением правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Возглавил ее председатель регионального правительства Николай Симонов. Замещать его будет зампред облправительства Дмитрий Семенов. Секретарем рабочей группы стал начальник отдела государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог Госжилстройтехинспекции Пензенской области Роман Брешев. В ее состав также вошли глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев, глава Заречного Олег Климанов, глава администрации Пензенского района Сергей Козин и вице-мэр Пензы Ирина Ширшина. Читайте также

В реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков включены 14 пензенцев Кроме того, интересы дольщиков будут защищать первый заместитель министра – начальник управления строительства и дорожного хозяйства регионального Минстроя Светлана Круглова, начальник департамента госимущества Пензенской области Андрей Кудинов, начальник Госжилстройтехинспекции области Инна Левченко. Кроме того, членами рабочей группы стали руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Владимир Сизов, начальник правового управления облправительства Сергей Сластных и зампред Законодательного собрания области Александр Еремкин. Нашли ошибку в тексте?

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