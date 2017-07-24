В Пензе первый лежачий светофор вышел из строя спустя месяц Общество

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Единственный в Пензе плоский пешеходный светофор со светодиодами, расположенный на пересечении улиц Московской и Максима Горького, вышел из строя, проработав около месяца с момента ввода в эксплуатацию.

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На данный момент полоса, расположенная на четной стороне улицы Максима Горького, показывает только запрещающий сигнал «Стой».

В момент, когда должен загореться зеленый свет для пешеходов, красные светодиоды отключаются, а надпись «Иди» не зажигается.

В результате пешеходы, как и до установки нового светового индикатора, ориентируются на сигнал обычного — вертикального — светофора, который синхронизирован с лежачим.

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На противоположной стороне улицы — рядом с торговым центром «Арбат» — лежачий светофор работает исправно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», плоский светодиодный светофор был установлен в Пензе в начале июля в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Он призван обратить внимание на дорожную обстановку тех жителей, которые идут, опустив голову, например, уткнувшись в телефон.

По словам замдиректора департамента ЖКХ Пензы Владимира Рузляева, установка подобных объектов на других пешеходных переходах города в ближайшее время не планируется.