В Пензе суд признал законным штраф сотрудникам Минлесхоза за нарушение процедуры торгов Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд признал законными постановления руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области и его заместителя в отношении председателя и трех членов комиссии по проведению открытого аукциона регионального Минлесхоза за нарушение процедуры торгов.

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«В мае 2016 года мужчина обратился в министерство с заявкой на участие в открытом аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования на акватории пруда «Холодненький», расположенного около поселка Мичуринский, для рекреационных целей. Аналогичную заявку подал еще один человек. В результате комиссия по проведению открытого аукциона отказала ему в допуске к участию из-за того, что задаток им был внесен до подписания договора об этом с министерством», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что правилами проведения аукциона предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа в допуске к участию в аукционе — несоответствие заявки или заявителя требованиям.

«Управлением ФАС по Пензенской области председатель и три члена комиссии признаны виновными в нарушении процедуры обязательных торгов, и им было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждому», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, не согласившись с постановлениями, привлеченные к ответственности лица обратились с жалобами сначала в Железнодорожный районный, затем в Пензенский областной суд.

«По их мнению, мужчина нарушил требования, предусмотренные документацией об аукционе: перечислил задаток в отсутствие договора о нем, обратился в министерство с предложением заключить договор после подачи заявки об участии в аукционе, что привело к невозможности сделать это», — пояснила Наталья Быченкова.

Она отметила, что суд оставил жалобы без удовлетворения.