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В Пензенской области собирают подписи в защиту лошадей верховых пород

14:30 | 25.07.2017 | Общество

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Около 40 человек подписали петицию в защиту оказавшихся под угрозой ликвидации в Пензенской области лошадей верховых пород, которая была создана на портале Change.org в минувший понедельник, 24 июля.

В Пензенской области собирают подписи в защиту лошадей верховых пород. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она адресована министерству сельского хозяйства России и президенту РФ Владимиру Путину.

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Ее автор Алла Астахова напомнила, что предприниматель Канвяр Тугушев, который ранее выкупил верховых лошадей у племконезавода «Завиваловский» и помог тем самым сохранить поголовье, теперь решил их распродать.

«Из 40 верховых лошадей 14 уже продано, их увезли в разные концы страны. Несмотря на решение губернатора [Пензенской области Ивана Белозерцева] о сохранении уникального поголовья, равного которому нет [...] в России, воз и ныне там. Поговаривали о передаче некоторых животных детской конноспортивной школе, но дальше разговоров дело не идет», — говорится в тексте петиции.

В нем добавляется, что «лошадей кормить нечем, власти молчат, народ возмущен».
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