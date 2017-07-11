Виктория Панурина внесла ясность в картину с угрозой ликвидации лошадей верховых пород Общество

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Бывшая сотрудница племконезавода «Завиваловский» Виктория Панурина, проработавшая там 10 лет, в том числе в должности директора, по итогам состоявшегося накануне в правительстве Пензенской области совещания, где обсуждалось будущее верховых лошадей, дала ИА «PenzaNews» дополнительные комментарии, которые еще больше детализируют ситуацию и вносят ясность в картину происходящего.

Фото из личного архива Виктории Пануриной

«Брендом губернии являются не орловские рысаки, а сам Завиваловский конезавод, основанный в 1827 году Дмитрием Петровичем Воейковым. На момент основания и до революции «Завиваловский» был всегда представлен двумя направлениями: верховые и рысистые лошади. Причем верховых было значительно больше, о чем свидетельствует заводская книга лошадей от 1830 года. Эта книга, как и многие другие исторические документы, фотографии, награды, сохранены и находятся в заводском музее. В советские времена, в силу утраты лошадей верховых пород после революции, «Завиваловский» был известен как завод только рысистого направления. Но сегодня под угрозой ликвидации лошади не рысистых, а именно верховых пород», — пояснила она.

По словам Виктории Пануриной, утверждение о том, что исторический завод всегда занимался якобы только орловскими рысаками, не является верным.

«С 2006 года — тогда завод был приобретен одним из московских бизнесменов — в «Завиваловском» стало формироваться верховое отделение, задачей которого было выращивание конкурентоспособных лошадей высокого спортивного класса. Я лично этим занимаюсь уже 10 лет. За этот период было собрано ценнейшее племенное ядро лошадей известной линии «Ферро хх – Фокуса», потомков знаменитого Фиделио, в составе которого лошади тракененской, ганноверской и голштинской пород. Отделение по меркам селекции достаточно молодое, но уже есть результаты — поставка лошадей в почетный кавалерийский эскорт Президентского полка, для школы высшего спортивного мастерства Самары; призовые места на всероссийских испытаниях молодых спортивных верховых лошадей; реализация лошадей для любительского и профессионального спорта и многое другое», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что в 2012 году московским бизнесменом было принято решение о ликвидации предприятия, после чего завод был выкуплен в собственность Пензенской области, но в 2015-м вновь перешел в частные руки.

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«В конце 2016 года руководство ООО «Племконезавод «Завиваловский» объявило о намерении сократить поголовье путем распродажи верховых лошадей. Тогда удалось сохранить лошадей в регионе с помощью Канвяра Тугушева. Параллельно губернатором Белозерцевым было направлено обращение в ПАО «Газпром» с просьбой о включении региона в социальную программу «Газпром – детям» с целью строительства в Пензе современного комплекса для организации детско-юношеской конноспортивной школы с центром иппотерапии. Область была готова предоставить земельный участок в Засечном. В конце апреля 2017 года Канвяр Тугушев объявил о решении распродать лошадей, так как его финансовые возможности не позволяют содержать поголовье. 25 апреля я вновь обратилась к Белозерцеву с просьбой помочь сохранить верховых лошадей с целью их дальнейшего использования для развития конного спорта в регионе. Иван Александрович [Белозерцев] поддержал меня и дал поручение Бурлакову [министр сельского хозяйства Пензенской области] найти законный механизм по выкупу лошадей у частного лица. На сегодняшний момент никакого конкретного решения нет», — отметила она.

По словам Виктории Пануриной, 30 июня состоялось совещание у вице-губернатора Валерия Савина, где в качестве одного из вариантов сохранения верховых лошадей обсуждалось привлечение инвесторов.

«Ситуация практически не изменилась. Единственная хорошая новость — готовность главы Каменского района оказать содействие в организации конноспортивной школы в Каменке. Это было бы отличное решение в сложившихся обстоятельствах. Во-первых, в Каменке порядка 4 тыс. детей школьного возраста и 178 детей с ограниченными возможностями. И для многих занятия конным спортом стали бы прекрасным увлечением, приобщением к здоровому образу жизни и досугом. Кроме того, при грамотной организации развития спортивного клуба проект вполне может стать рентабельным. И я знаю, как это сделать!» — заверила собеседница агентства.

По ее мнению, в случае строительства конноспортивного комплекса в Пензе по программе «Газпром – детям» Каменка должна стать филиалом.

«Сохранив ценнейшее поголовье верховых спортивных лошадей в области, мы не потеряем возможность развития олимпийских классических дисциплин конного спорта», — добавила Виктория Панурина.

Она также обратила внимание на то, что распространяемая некоторыми СМИ информация о племенной и спортивной ценности верховых лошадей является некорректной.

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«То, что эти лошади неплеменные, неправда. То, что они опасны для детей, неправда. То, что нет лошадей для иппотерапии — тоже неправда! Также информация, что эти лошади для скачек — ошибка. Эти лошади предназначены для использования в олимпийских классических дисциплинах конного спорта — конкур, выездка, троеборье — и для организации конного туризма. Кстати, представитель Президентского полка буквально на прошлой неделе сообщил о готовности вновь пополнить состав кавалерии верховыми лошадьми — потомками знаменитого Фиделио и ранее входящими в состав Завиваловского конезавода», — пояснила Виктория Панурина.

По словам бывшей работницы предприятия, обращение президента Федерации конного спорта России Марины Сечиной на имя Ивана Белозерцева еще в конце мая 2017 года с просьбой принять участие в разрешении сложившейся критической ситуации с племенным поголовьем верховых спортивных лошадей ради успешного возрождения конного спорта в Пензенской области, только подтверждает ее позицию.

«Также имеется письмо директора Всероссийского научно-исследовательского института коневодства (ВНИИК), характеризующего ценность поголовья. Все верховые лошади вписаны в Государственную племенную книгу, и каждая из них имеет племенной паспорт ВНИИК. Ежегодно в институт коневодства РФ отправляются отчеты по случке, выжеребке, бонитировочные ведомости, а также пробы на иммуногенетический контроль происхождения жеребят. Также есть согласованный в ВНИИК план племенной работы до 2021 года, который аргументировано и профессионально указывает на уникальность кровей верховых лошадей, а также на их перспективное использование в большом спорте», — сказала собеседница агентства.

Она особо отметила, что лошади «в ожидании вердикта» второй месяц только откармливаются как будто перед убоем, хотя им надо постоянно двигаться.

«Для лошади движение — это жизнь! Если лошадь просто кормить и содержать в закрытом помещении, это нанесет колоссальный вред ее здоровью. Еще таких пара недель и всех надо будет лечить от нарушения системы пищеварения, заболеваний опорно-двигательной системы и еще много от чего! У меня сердце кровью обливается, когда на моих же глазах гробится поголовье, которое 10 лет собиралось и развивалось, а сейчас находится под угрозой безвозвратной ликвидации. Я искренне верю в перспективы развития конного спорта в губернии. Готова объединить под эгидой федерации всех любителей и владельцев лошадей во благо сохранения и развития традиций конного спорта в области. Сейчас необходима поддержка власти. Помощь в выкупе верховых лошадей. Очень хочется, чтобы в самое ближайшее время то самое стратегически правильное решение было принято», — подытожила Виктория Панурина.