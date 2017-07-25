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В Пензе награждены отличившиеся сотрудники органов следствия

15:08 | 25.07.2017 | Общество

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Чествование сотрудников органов следствия, в ходе которого наиболее отличившимся сотрудникам были вручены медали и благодарственные письма, состоялось в Пензе во вторник, 25 июля.

В Пензе награждены отличившиеся сотрудники органов следствия

Фото: Pnzreg.ru

Поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил стабильность ситуации в сфере правопорядка в регионе и высокие результаты деятельности следователей.

«На протяжении многих лет наша область отличается от других регионов в лучшую сторону. Это достигнуто благодаря четкой слаженной работе всех структур правоохранительной системы Российской Федерации — Следственного комитета, прокуратуры, Федеральной службы безопасности, управления внутренних дел», — пояснил он.

Николай Симонов добавил, что об этом свидетельствует статистика — за первое полугодие 2017 года общее количество зарегистрированных правонарушений сократилось более чем на 18%, а раскрываемость преступлений достигла почти 80%.

«В работе по борьбе с нарушениями закона Следственный комитет играет ведущую роль», — добавил председатель правительства.

Он заверил, что сотрудники ведомства могут рассчитывать на поддержку и взаимодействие со стороны органов власти с целью установления правопорядка в Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
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