Пензенцы купаются на «Чистых прудах», несмотря на запрет Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Специалисты управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области совместно с инспекторами государственной инспекции по маломерным судам провели беседы с отдыхающими, которые купаются на территории базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе и на реке Вядь, несмотря на запрет.

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Они провели рейды по местам массового отдыха граждан во вторник, 25 июля.

Представители рабочей группы отметили, что купаются как взрослые, так и дети.

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Проверяющие довели до них информацию о случаях гибели на водоемах Пензенской области, вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб и призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, в 2017 году из-за неустойчивой погоды количество отдыхающих на водоемах меньше обычного, поэтому владельцы и арендаторы некоторых пляжей решили не открывать их.

В связи с этим купание в таких местах запрещено, хотя проведена определенная работа по обустройству территории: установлены кабинки для переодевания, мусорные контейнеры и туалеты.