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В Пензенской области к приему отдыхающих готово восемь пляжей

11:59 | 29.06.2017 | Общество

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Восемь пляжей, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям, допущено к эксплуатации в Пензенской области по данным на четверг, 29 июня.

В Пензенской области к приему отдыхающих готово восемь пляжей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, два из них находятся в Пензенском районе — это Русеевский пляж в районе Барковки и тот, что располагается вблизи санатория «Березовая роща».

В Заречном разрешено купание в обеих зонах отдыха — «Лесная» и «Солнечная».

В Каменском районе допущен к эксплуатации пляж на турбазе «Белая гора».

Кроме того, все необходимые проверки прошли три пляжа в Сердобском районе, которые находятся на территории детских лагерей «Солнечная поляна», «Чайка» и «Вдохновение».

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В других водоемах купание категорически запрещено.

В мае 2017 года начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин сообщил, что на территории региона в этом сезоне планируется открыть 43 зоны отдыха и 11 пляжей.

Для присвоения зоне отдыха статуса пляжа необходимо, чтобы она соответствовала определенным требованиям — как по качеству воды, так и по оснащению. В частности, обязательно наличие весельной лодки, спасательного круга, обозначенных границ заплыва и так далее.
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