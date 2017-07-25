В пензенском СМИ опубликовали фотографию, содержащую в названии файла мат Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Фотография, содержащая в названии файла сразу два слова из ненормативной лексики, почти день находилась на сайте официально зарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ «Пенза-Онлайн», пока эту ошибку не заметил один из журналистов портала и не исправил ее.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Снимок является иллюстрацией к статье «Придумываем новые памятники, а старые предаем забвению», опубликованной утром 25 июля. Автором материала является журналист Владислав Беляков, ранее работавший в областной газете «Пензенская правда».

На «матерной» фотографии изображен проект памятника материнству «Ладушки» Николая Мордовина, который планируется установить в Пензе.

При открытии файла в новом окне браузера можно было увидеть два нецензурных слова, написанных слитно и состоящих их трех букв каждое.

Сейчас название снимка на портале заменено: новое имя файла — hb.jpg. При этом латинские буквы указывают на то, с каких именно кириллических букв начинались два бранных слова.

В социальных сетях шутят, что автор статьи, использовав файл с нецензурным названием, попытался таким образом кратко, но емко выразить свое отношение к проекту памятника Николая Мордовина, который уже вызвал немало споров в публичном пространстве из-за необычных форм.