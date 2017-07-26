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В Пензе предприниматель оштрафована за четырех лишних пассажиров

08:27 | 26.07.2017 | Общество

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено предпринимателю из Пензы, который допустил превышение максимально допустимого числа пассажиров в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №12.

В Пензе предприниматель оштрафована за четырех лишних пассажиров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«18 мая в 8.00 в принадлежащем ей микроавтобусе «Ford» вместо разрешенных 18 пассажиров ехали 22. Кроме того, в путевом листе отсутствовали показания одометра при выезде транспортного средства из гаража», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что, таким образом, перевозчиком было допущено нарушение лицензионных требований и условий.

«В судебном заседании предпринимательница, уже привлекавшаяся к административной ответственности за аналогичное нарушение, признала свою вину», — резюмировали в управлении.
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