В Пензе предприниматель оштрафована за четырех лишних пассажиров Общество

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено предпринимателю из Пензы, который допустил превышение максимально допустимого числа пассажиров в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №12.

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«18 мая в 8.00 в принадлежащем ей микроавтобусе «Ford» вместо разрешенных 18 пассажиров ехали 22. Кроме того, в путевом листе отсутствовали показания одометра при выезде транспортного средства из гаража», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что, таким образом, перевозчиком было допущено нарушение лицензионных требований и условий.

«В судебном заседании предпринимательница, уже привлекавшаяся к административной ответственности за аналогичное нарушение, признала свою вину», — резюмировали в управлении.