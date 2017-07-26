Кузнецкий «Водоканал» выплатит улетевшему в кювет водителю более 90 тыс. рублей Общество

Кузнецк, 26 июля 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области удовлетворил требования мужчины к местному МУП «Водоканал» о взыскании более 90 тыс. рублей за поврежденную машину, улетевшую в кювет из-за отсутствия предупреждающего знака перед местом проведения земляных работ.

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«В ноябре 2016 года в темное время суток мужчина проезжал на автомобиле «ВАЗ» со скоростью примерно 60 км/ч по улице Чкалова, где на правой стороне работники МУП «Водоканал» выкапывали яму глубиной около 2 метров. На месте образовалась земляная насыпь. В нарушение правил дорожного движения ответчик не установил знак за 50–100 метров до места проведения работ. Единственный был размещен непосредственно перед опасным участком. При этом он не освещался в ночное время», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он пояснил, что в результате мужчина был вынужден применить экстренное торможение с поворотом налево, из-за чего произошло опрокидывание «ВАЗа», который получил значительные механические повреждения.

«На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги с указанием на дефекты дорожного полотна», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя суда, в ходе рассмотрения дела в качестве соответчиков были привлечены мэрия Кузнецка, МКУП «Дорсервис» и третье лицо — МКУП «Зеленый город».

«Оценив представленные доказательства, суд нашел заявленные требования обоснованными и взыскал с МУП «Водоканал» в счет возмещения ущерба 82 тыс. рублей, расходы на проведение досудебной оценки — 9 тыс. 207 рублей, расходы по оплате государственной пошлины — 26 тыс. 60 рублей, а всего — 93 тыс. 867 рублей», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что также суд взыскал с МУП «Водоканал» в пользу ФБУ «Пензенская лаборатория судебной экспертизы» расходы на проведение экспертизы в сумме 18 тыс. рублей.

«Поскольку суд осуществил взыскание с одного ответчика, а истец не отказался от иска к МКУП «Дорсервис» и администрации Кузнецка, в удовлетворении требований к ним суд отказал», — резюмировал собеседник агентства.