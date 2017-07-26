На полигоне «Пензаэнерго» открыта выставка оборудования, средств защиты и спецтехники Общество

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Более 35 отечественных и зарубежных компаний представили продукцию — спецтехнику, оборудование и средства защиты — на выставке, которая начала свою работу в рамках всероссийских соревнований профмастерства на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» в среду, 26 июля.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В их числе — ЗАО «Восток-Сервис Спецкомплект», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ЗАО «ГК Электрощит ТМ Самара», АО «НПП «Контакт», ООО «УАЗ» и другие.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, который обратил внимание на то, что экспозиция удачно интегрирована в формат соревнований и хорошо отображает потребности электроэнергетиков.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Не вызывает сомнений, что работа у них очень опасная. Нужно понимать, что соблюдение правил охраны труда и техники безопасности без использования специального оборудования, одежды, обуви практически невозможно. Здесь мы увидели широкую линейку средств защиты: костюмы, специальную ткань, высокотехнологичное снаряжение, позволяющее работать на высоте, оборудование, которое страхует персонал при ремонтных работах. «УАЗ»-вышки, лаборатории, манипуляторы. Все это способствует повышению квалификации энергетиков, сокращению времени реагирования на внештатные ситуации и повышению скорости в устранении неполадок в электрооборудовании», — отметил он.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

Дмитрий Семенов выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся переговоры, в ходе которых будет обсуждаться возможность размещения рядом компаний производства на территории Пензенской области.

Значительная часть выставки на полигоне в Пензе отведена под демонстрацию автотранспорта.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

Как отметил главный судья соревнований Сергей Фролов, специфика работы специалистов компаний, входящих в группу «Россети», подразумевает постоянные выезды — как на плановые задачи, так и на внештатные ситуации, когда необходима оперативная реакция персонала.

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«Высокопроходимая, надежная и удобная техника — это наш приоритет. «Российские сети» занимаются полномасштабным обновлением и модернизацией сетевого оборудования. В рамках этой программы мы активно обновляем автопарк, который является одним из самых больших в стране», — пояснил он.

Параллельно с выставкой, которая будет работать до 28 июля, в рамках соревнованиях организовано 10 круглых столов. На них планируется обсуждать актуальные вопросы отрасли и варианты дальнейшего сотрудничества, а также заниматься выработкой оптимальных решений.

Ожидается, что в заседаниях примут участие около 200 человек, в числе которых — эксперты, участники соревнований профмастерства и партнеры, представившие свою продукцию на выставках.