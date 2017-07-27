Члены РГО намерены установить в Заре стенд с информацией о Евгении Сузюмове Общество

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Стенд с информацией о заслугах известного путешественника, полярника Евгения Сузюмова планируется установить в рамках проекта «Музей русских экспедиций» на названной в его честь улице в пензенском микрорайоне Заря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Организаторы в самое ближайшее время согласуют формат и время проведения презентации стенда с администрацией города и возможность его установки на улице Сузюмова», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, необходимость размещения стенда обусловлена тем, что местные жители имеют смутное представление о том, в честь кого названа их улица.

«Год назад рядом с улицей Сузюмова в микрорайоне Заря в рамках совместного проекта «Музей русских экспедиций» регионального отделения Русского географического общества и объединения литературно-мемориальных музеев Пензенского области была высажена «Аллея полярников» и открыт информационный стенд, рассказывающий о заслугах земляков Лаврентия Загоскина, Константина Бадигина и Евгения Сузюмова», — напомнил Игорь Пантюшов.

Фоторепортаж

Микрорайон Заря

Председатель реготделения РГО уточнил, что теперь к проекту присоединилась администрация сайта всенародной книги памяти Пензенской области в лице Сергея Дворянкина.

Сузюмов Евгений Матвеевич (17 января 1908 года, Пенза – 30 апреля 1998 года, Москва) — кандидат географических наук, почетный полярник, писатель, член Русского географического общества (Географического общества СССР).

Основная сфера деятельности в послевоенный период — планирование и организационное обеспечение экспедиционных исследований Мирового океана, экспедиций Главсевморпути и АН СССР в Арктику, Антарктику, Атлантический и Тихий океаны.

Ученый секретарь и участник первой советской антарктической экспедиции (1955–1956). Автор 13 научно-популярных книг и многочисленных статей. Награжден 7 орденами и 14 медалями.

В Великую Отечественную войну работал в группе Д.И. Папанина. Обеспечивал прием лендлизовских конвоев, их незамедлительную разгрузку и отправку на фронт военной техники. Лично участвовал в проводке конвоев, посылал на помощь застрявшим во льдах судам ледоколы, координировал процесс разгрузки при частых налетах авиации противника.

В 2014 году на здании пензенской гимназии №4 «Ступени» была открыта мемориальная доска Евгению Сузюмову.