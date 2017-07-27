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Полеты из Пензы в Казань, Нижний Новгород и Ижевск возобновят в августе

13:15 | 27.07.2017 | Общество

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Субсидируемые авиаперевозки пассажиров из Пензы в Казань, Нижний Новгород, Ижевск и обратно будут возобновлены в августе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель директора пензенского аэропорта Юрий Вехов в четверг, 27 июля.

Полеты из Пензы в Казань, Нижний Новгород и Ижевск возобновят в августе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Они планируются с 15 августа», — уточнил собеседник агентства.

По словам Юрия Вехова, выполнять полеты будет компания «Оренбуржье» на 15-местном самолете L-410.

«Пока расписания еще нет. Идут переговоры», — пояснил замдиректора аэропорта Пензы.

Он добавил, что график полетов планируется утвердить на следующей неделе.

Полеты из Пензы в Ижевск, Казань и Нижний Новгород были приостановлены с 5 июня 2017 года. До этой даты их выполняла компания «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп»).

Согласно актуализированному перечню субсидируемых маршрутов, авиарейсы из Пензы в эти города ПФО будут выполняться до 31 декабря 2017 года.

Полеты из Пензы в Казань будут софинансироваться авиакомпанией, в Нижний Новгород и Ижевск — правительствами регионов.
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