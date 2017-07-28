Участники пробега ко дню ВДВ откроют мемориальную доску Глазунову в Колышлее Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Участники ежегодного автомотопробега, организованного в Пензенской области в честь Дня Воздушно-десантных войск, посетят церемонию открытия мемориальной доски первому командующему ВДВ Василию Глазунову в Колышлее в предстоящую субботу, 29 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель совета региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

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«Автопробег начинается в 9.00 от мемориального комплекса «Афганские ворота» [в Пензе]. Поедем в Колышлей, на родину первого командующего Воздушно-десантными войсками, дважды Героя Советского Союза, нашего земляка генерала-лейтенанта Глазунова Василия Афанасьевича», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в пробеге будут задействованы около 40 человек на 15–20 автомобилях.

По словам Юрия Краснова, свое участие также подтвердил руководитель мотоклуба «Боевое братство» Денис Лисов, при этом ожидается, что к автоколонне присоединятся 4–5 байкеров.

«В 11.00 нас уже ждут в Колышлее. Там на здании районной администрации мы откроем мемориальную доску, на которой будет фотография Василия Афанасьевича и надпись, что он является уроженцем Колышлейского района, деревни Варваровка, что он участник трех войн — Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной. Чтобы все, входящие в администрацию, это видели», — отметил он.

Юрий Краснов добавил, что затем тожественное мероприятие с вручением наград ветеранам будет продолжено у бюста Василия Глазунова, а затем пройдут спортивные состязания.