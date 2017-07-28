В Заречном подешевеет проезд в автобусах для некоторых пассажиров Общество

Заречный, 28 июля 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Заречного Пензенской области внесли изменения в решение от 27 марта 2017 года, благодаря которым со вторника, 1 августа, подешевеет проезд в автобусах для некоторых категорий пассажиров.

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Как сообщает управление общественных связей города, с этой даты будет увеличено количество поездок по месячному социальному проездному абонементу в черте Заречного с 30 до 40 для пенсионеров, льготников и жителей, награжденных знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

При этом стоимость проездного останется прежней — 300 рублей.

Таким образом, если в настоящее время одна поездка обходится этим категориям граждан в 10 рублей, то с 1 августа она будет стоить 7,5 рублей.

Кроме того, срок действия билета длительного пользования на 70 поездок продлен с одного календарного месяца до двух — как для проезда в черте города, так и по межмуниципальному маршруту «Заречный — Пенза».

Стоимость проезда в автобусах Заречного в черте города за наличный расчет составляет с 1 мая 2017 года 12 рублей.