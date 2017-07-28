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В Пензенской области количество официальных пляжей увеличилось до 11

16:33 | 28.07.2017 | Общество

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Количество пляжей в Пензенской области, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям, выросло с восьми до 11.

В Пензенской области количество официальных пляжей увеличилось до 11

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, к эксплуатации допущено два пляжа в Пензенском районе — «Остров» и «Спутник».

Также теперь всем нормам соответствует территория у водоема на базе отдыха «Рай» в Пачелмском районе.

По-прежнему разрешено купаться на Русеевском пляже в районе Барковки и вблизи санатория «Березовая роща».

В Заречном приняты в эксплуатацию пляжи на обеих зонах отдыха — «Лесная» и «Солнечная».

В Каменском районе официальный пляж действует на турбазе «Белая гора».

Кроме того, все необходимые проверки прошли три пляжа в Сердобском районе, которые находятся на территории детских лагерей «Солнечная поляна», «Чайка» и «Вдохновение».
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